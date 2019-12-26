Оборот AsstrA от перевозок продукции hi-tech составил 12,8 млн евро

Транспортировки грузов Hi-Tech заняли 6% всего объема перевозок и принесли 6% от всей выручки компании. Оборот AsstrA-Associated Traffic AG от перевозок электроники и бытовой техники за девять месяцев текущего года составил 12,8 млн евро.

С января по сентябрь 2019 года группа компаний перевезла 185 тыс. тонн Hi-Tech-продукции. Специалисты AsstrA обработали 7 тыс. заказов на перевозки таких грузов, что на 13% больше, нежели за аналогичный период 2018-го. До конца года планируется достичь показателя в 12 тысяч заказов.

AsstrA-Associated Traffic AG транспортирует продукцию Hi-Tech по 200 маршрутам при участии офисов компании по всему миру. Ведущими направлениями в группе компаний AsstrA по объемам перевезенных грузов стали: Румыния – Польша (1233 перевозки), Польша – Италия (969), а также Польша – Великобритания (548).

Наибольший объем электроники и бытовой техники AsstrA перевозит с помощью автомобильного транспорта – 80%. Морем доставляется 10% продукции, железными дорогами – 6%, авиасообщением – 4%.

Лидирующие позиции в товарной структуре загрузок продукции Hi-Tech заняли части и принадлежности машин для обработки информации – 24%; телевизоры, мониторы и проекторы – 20%; насосы воздушные или вакуумные, компрессоры и вентиляторы – 10%.

На сегодняшний день AsstrA-Associated Traffic AG сотрудничает с ведущими производителями и ритейлерами бытовой техники и электроники в Европе и странах СНГ. Пул клиентов этого сегмента превысил 50 компаний, а в 2019 году пополнился производителями Philips, Hisense, Panasonic и Xerox.