Эффект Чаушеску
Эффект Чаушеску
​Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"
​Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"
Из Львовской таможни одним приказом уволили 213 сотрудников
Из Львовской таможни одним приказом уволили 213 сотрудников
​НБУ за сутки выкупил с рынка $700 млн (обновлено)
​НБУ за сутки выкупил с рынка $700 млн (обновлено)
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
В Белой Церкви задержали вора по кличке "Лощ", которого разыскивали два года
В Белой Церкви задержали вора по кличке "Лощ", которого разыскивали два года
В Тбилиси потратили 350 тысяч долларов на "тощую" елку
В Тбилиси потратили 350 тысяч долларов на "тощую" елку
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
ГлавнаяПраво

Кабмин одобрил законопроект о медиации, который позволит решать споры вне суда

Ожидается, что это позволит сэкономить и время, и средства.

Кабмин одобрил законопроект о медиации, который позволит решать споры вне суда
Фото: Facenews.ua

Кабинет министров Украины на заседании одобрил законопроект о медиации, который позволяет урегулировать споры без судебных разбирательств. 

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук

"Правительство одобрило законопроект "О медиации" – внесудебном решении споров через специального посредника", – пояснил он.

Ожидается, что это значительно сократит время и стоимость судебных процедур для граждан и бизнеса. 

Напомним, в феврале 2019 года Верховная Рада VIII созыва провалила законопроект о медиации.

Тогда в законопроекте медиацию предлагали определить как альтернативный (внесудебный) метод разрешения споров, с помощью которого стороны спора пытаются в рамках структурированного процесса самостоятельно, на добровольной основе достичь согласия для разрешения их спора с помощью медиатора (независимой и нейтральной стороны).

Данный метод разрешения споров смог бы применяться в любых случаях, в том числе гражданских, хозяйственных, административных, а также в уголовных процессах и делах по поводу административных правонарушений. Медиация проводилась бы по взаимному согласию сторон спора на основании принципов добровольного участия, равенства, активности, самоопределения сторон, независимости, нейтральности и конфиденциальности информации.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также