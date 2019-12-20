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Прокуроры не пришли на заседание по апелляции подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко

Рассмотрение дела перенесли. 

Прокуроры не пришли на заседание по апелляции подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко
Фото: Lb.ua

В Апелляционном суде Киева перенесли на 24 декабря рассмотрение дела подозреваемой в убийстве Павла Шеремета – Юлии Кузьменко. Это случилось из-за того, что прокуроры не пришли на заседание, пишет "Украинская правда".

Кузьменко заявила, что не уйдет из зала, пока не пройдет рассмотрение. 

"Я имею право на заседание", – подчеркнула она.

Адвокат подозреваемой Владислав Добош также заявил, что не собирается покидать здание суда, пока не пройдет рассмотрение апелляции на избранную меру пресечения в виде содержания под стражей. Товарищи Кузьменко, которые пришли ее поддержать, сообщили, что будут блокировать выход из зала, чтобы не дать ее вывести. 

Напомним, что сегодня также перенесли рассмотрение апелляции по делу основного подозреваемого в убийстве Шеремета, Андрея Антоненко. Прокуроры на его заседание тоже не явились. 

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