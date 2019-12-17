Апелляцию на арест двух обвиняемых во взрывах под Радой перенесли на конец января

Гуменюк и Крайняк находятся в СИЗО уже четыре года.

Киевский апелляционный суд отложил на 28 января 2020 года рассмотрение жалобы на меру пресечения обвиняемым во взрывах под парламентом 31 августа 2015 года Игорю Гуменюку и Сергею Крайняку. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

На заседание апелляционного суда 17 декабря их не доставили. С Крайняком общались по видеосвязи. Гуменюк, по словам судьи, не смог выйти на связь по уважительной причине. Как удалось выяснить LB.ua, он принял ислам, а потому молился, когда проходило заседание. Защитника Гуменюка также не было во время заседания.

Прокурор по делу Сергей Гарасим заявил, что рассмотрение дела без защитника второго обвиняемого невозможно. Адвокат Крайняка - Александр Заруцкий - сообщил, что не может игнорировать мнение прокурора в этом отношении, и хотя не видит никакой практической цели в рассмотрении, в дальнейшем все равно будет настаивать на рассмотрении этой апелляции.

Как он пояснил LB.ua после заседания, срок меры пресечения в виде содержания под стражей в обвиняемых закончился еще 4 ноября. И суд первой инстанции принял новое решение - о его продлении. А апелляционная жалоба касается предыдущего решения.

Судья Александр Журавель отметил, что жалоба имеет практическое значение, поскольку защитники ранее обратились в Европейский суд по правам человека относительно нарушений прав их клиентов в этом деле.

Напомним, рассмотрение дела о взрывах под Верховной Радой началось в Шевченковском райсуде Киева в 2016 году, однако к рассмотрению по существу перешли в конце 2017 года.

По обращению одной из пострадавших, рассмотрение дела закрыли от свободных слушателей, ведется видеотрансляция. По словам адвоката Александра Заруцкого, женщина пожаловалась суду, что якобы ей угрожают свободные посетители, из-за чего ухудшается его здоровье и ей приходится принимать лекарства. Суд расценил это как угрозу жизни женщины и закрыл процесс.

На данный момент дело находится на стадии добавления материалов. Рассмотрение дела по суде продолжится 6 февраля в 12:00 в Шевченковском районном суде Киева.

Как известно, 31 августа 2015 года Верховная Рада в первом чтении приняла президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. После этого под зданием парламента начались столкновения митингующих, которые выступали против голосования за законопроект, с правохранителями. В результате столкновений и взрыва гранаты погибли четверо нацгвардийцев.

Были задержаны Игорь Гуменюк - боец батальона "Сич" и Сергей Крайняк - боец добровольческого батальона "Карпатская Сич".

Гуменюка обвиняют в том, что тот якобы бросал гранату, а Крайняк якобы бросил дымовую шашку, чтобы прикрыть действия Гуменюка. Обоим инкриминируют участие в террористической организации, Гуменюку - также незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой, сопротивление правохранителям

Гуменюку и Крайняку грозит максимальное наказание - пожизненное заключение. Они находятся в Киевском СИЗО на Лукьяновке уже четыре года. Своей вины не признают.