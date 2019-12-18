Залежні від незалежності

Не минуло й трьох років як Європейський суд з прав людини комунікував уряду Польщі декілька справ за заявами польських суддів. Зазначені справи (яскраві ілюстрації судової реформи в Польщі) проаналізовані нижче.

2015 рік, Польща. Партія Prawo i Sprawiedliwość (далі – PiS) виграє президентські та парламентські вибори, отримавши повну виконавчу та законодавчу владу у своїх руках. Через рік, PiS робить з певної точки зору логічний крок - починає судову реформу.

Матеріал підготовлений за мотивами заяв польських суддів до Європейського суду з прав людини внаслідок судової реформи 2017 року.

Фото: rusexpert.nl

GRZĘDA V. POLAND

У січні 2016 року, Ян Гжеда, суддя Верховного адміністративного суду, обирається польськими суддями на посаду члена Національної ради правосуддя строком на чотири роки. Рік потому Сейм Польщі приймає закон, яким визначає, що члени Національної ради правосуддя більше не обираються суддями, а обираються самим Сеймом. За цим законом усі члени Національної ради правосуддя, зокрема і пан Гжеда, були звільненні, а Сейм призначив новий склад Національної ради правосуддя.

У 2018 році, Ян Гжеда подав заяву до Європейського суду з прав людини. У своїй заяві польський суддя вказав на порушення статті 6 та 13 Конвенції з посиланням на те, що був позбавлений можливості оскаржити своє звільнення з посади члена Національної ради правосуддя. Суддя зазначив, що Сейм звільнив його та його колег через критику судової реформи, що впроваджувалась тоді владою.

У липні цього року Європейський суд з прав людини відкрив провадження у справі та запропонував сторонам надати пояснення по суті заяви. Справа буде розглянута Судом у найближчий час.

BRODA AND BOJARA V. POLAND

У 2014 році Маріус Брода та Аліна Бояра були призначені заступниками голови одного з місцевого суду міста Кельце.

У 2017 році, Сейм прийняв закон, яким уповноважив міністра юстиції Польщі призначати та звільняти голів місцевих суддів за власним бажанням без застосування будь-яких об’єктивних критеріїв.

У 2018 році Брода та Бояра були проінформовані міністром юстиції Польщі про те, що вони звільнені з посад заступників голови суду. Судді звернулись до уряду Польщі з проханням надати обґрунтування їхньому звільненню, на що отримали відповідь про те, що закон такого обґрунтування не вимагає. До того ж міністр юстиції зазначив, що його рішення не може бути оскаржене.

Отримавши таку відповідь від уряду, Брода та Бояра звернулись до Європейського суду з прав людини, який у вересні цього року комунікував справу та запропонував польському Урядові надати пояснення по суті заяви.

Інші наслідки «реформи»

Зазначені справи є лише епізодами судової реформи у Польщі. Водночас, очевидним є той факт, що судова реформа Польщі набула всесвітньої «популярності» через реформування верховного суду Польщі, а саме зменшення пенсійного віку суддів верховного суду з негайним звільненням суддів які є старшими за «новий» пенсійний вік.

Про «популярність» реформування верховного суду у Польщі, рішення Європейського суду справедливості (Суду ЄС) проти Польщі, нову загрозу цінностям та функціонуванню Європейського Союзу читайте в одному з наступних матеріалів…