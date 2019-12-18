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Польша может выйти из ЕС из-за судебной реформы

Предложенные правки к законам поставят их в разрез с законодательством Евросоюза. 

Польша может выйти из ЕС из-за судебной реформы
Фото: EPA/UPG

Проведение судебной реформы в Польше может спровоцировать ее выход из Европейского Союза. Это обусловлено противоречиями в предложенном законопроекте и законодательстве ЕС, говорится в сообщении Верховного суда республики.

Несоответствие законодательства может привести к тому, что в ЕС обнаружат нарушение взятых на себя в рамках Евросоюза обязательств.

"В конечном итоге это приведет к необходимости покинуть Европейский Союз", - отметили в суде. 

Верховный суд негативно оценил предложенные изменения, заявив, что они несут угрозу независимости судебной системы и приведут к уходы из профессии судей, которые имею иные взгляды, чем у правящего большинства.

Напомним, в декабре 2019 правящая партия "Право и справедливость" внесла в польский парламент поправки в закон о судах и Верховном суде. Они позволяют увольнять судей за участие в политической деятельности или действия, которые могут нанести ущерб системе правосудия.

Если документ примут, судей смогут штрафовать или отстранять от должности.  

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