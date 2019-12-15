В Польше зарезали 24-летнего украинца

В Польше во время драки между двумя украинцами один из них получил смертельное ножевое ранение. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщило польское издание Onet со ссылкой на местную прокуратуру.

Инцидент произошел в городе Лодзь в пятницу вечером.

“42-летний гражданин Украины в хостеле Лодзя распивал алкогольные напитки со своим 24-летним соотечественником. Возникшее недоразумение между ними переросло в драку”, - говорится в сообщении.

В итоге младший из мужчин получил смертельное ножевое ранение.

Медики пытались спасти раненного украинца, однако реанимация не дала результатов и молодой мужчина умер.

Напомним, 9 декабря в Польше нашли убитыми двоих украинцев. По подозрению в преступлении задержали еще одного гражданина Украины.