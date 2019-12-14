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Украинцы вышли на первое место по количество трудовых мигрантов в Финляндии

Работники из Украины обошли даже эстонцев.

Украинцы вышли на первое место по количество трудовых мигрантов в Финляндии
Фото: EPA/UPG

Украинцы вышли на первое место по количество трудовых мигрантов в Финляндии, пишет местное издание Yle.

По данным иммиграционной службы Финляндии, за последние два года работники Украины обошли эстонцев, долгое время занимавших первую строчку в статистике иностранной рабочей силы.

В прошлом году из Украины наняли на работу более 1 800 человек, а из Эстонии – всего около 1200.

Перемена объясняется тем, что средняя зарплата в Эстонии и, к примеру, в Польше выросла, поэтому началась обратная миграция. Для сравнения, средняя зарплата в Эстонии по состоянию на третий квартал составляла 1397 евро, тогда как в Украине в среднем получают около 350 евро, а в строительной сфере даже меньше.

Поэтому украинцы охотно приезжают на заработки в Финляндию, где работникам без опыта должны платить не меньше 10,73 евро.

Напомним, в конце 2017 года исследование Киевского международного института социологии показало, что треть украинцев хотели бы эмигрировать, а больше шести процентов уже пытаются это сделать.

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