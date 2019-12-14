Количество жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 15 человек

Количество жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд достигло 15 человек после того, как один из пострадавших скончался в больнице.
Об этом говорится в твиттере полиции Новой Зеландии.
Police can confirm a further person has died following the eruption on Whakaari / White Island, bringing the official toll to 15.— New Zealand Police (@nzpolice) 14 декабря 2019 г.
The person was earlier being treated at Waikato Hospital.
Police remain focused on supporting families at this terrible time.
По предварительным данным, перед извержением 9 декабря на острове находились 47 человек, среди которых туристы из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
В первые часы сообщалось нашли восьмерых погибших, в пятницу с острова Уайт-Айленд эвакуировали тела еще шести жертв. Многие из них - австралийцы.
13 граждан Австралии увезли на лечение на родину, еще 15 человек находятся в новозеландских больницах, большинство - в критическом состоянии.