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Количество жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 15 человек

Многие пострадавшие остаются в больницах.

Фото: EPA/UPG

Количество жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд достигло 15 человек после того, как один из пострадавших скончался в больнице.

Об этом говорится в твиттере полиции Новой Зеландии.

По предварительным данным, перед извержением 9 декабря на острове находились 47 человек, среди которых туристы из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.

В первые часы сообщалось нашли восьмерых погибших, в пятницу с острова Уайт-Айленд эвакуировали тела еще шести жертв. Многие из них - австралийцы.

13 граждан Австралии увезли на лечение на родину, еще 15 человек находятся в новозеландских больницах, большинство - в критическом состоянии.

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