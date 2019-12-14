Количество жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 15 человек

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Количество жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд достигло 15 человек после того, как один из пострадавших скончался в больнице.

Об этом говорится в твиттере полиции Новой Зеландии.

Police can confirm a further person has died following the eruption on Whakaari / White Island, bringing the official toll to 15.



The person was earlier being treated at Waikato Hospital.



Police remain focused on supporting families at this terrible time. — New Zealand Police (@nzpolice) 14 декабря 2019 г.

По предварительным данным, перед извержением 9 декабря на острове находились 47 человек, среди которых туристы из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.

В первые часы сообщалось нашли восьмерых погибших, в пятницу с острова Уайт-Айленд эвакуировали тела еще шести жертв. Многие из них - австралийцы.

13 граждан Австралии увезли на лечение на родину, еще 15 человек находятся в новозеландских больницах, большинство - в критическом состоянии.