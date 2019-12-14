Джулиани заявил, что "добыл в Украине больше, чем Трамп мог представить"

Личный адвокат американского президента Рудольф Джулиани заявил, что во время поездки в Украину собрал очень много полезной информации, чтобы защитить Дональда Трампа от импичмента. Об этом сказал в интервью The Wall Street Journal.

Джулиани рассказал, что Трамп позвонил ему, как только его самолет приземлился в Нью-Йорке после поездки в Европу.

По словам адвоката, ему "удалось добыть больше, чем Трамп мог представить".

Он пояснил изданию, что сейчас работает над изложением для Трампа своих выводов от поездки в 20-страничном отчете. Подробностей Джулиани не сообщил, однако заметил, что его усилия были "оправданы, чтобы защитить Трампа".

Кроме того, он рассказал, что работает над документальным сериалом, который готовит консервативная сеть One America News. В ленте пойдет речь о расследовании против семьи Байденов и газовой компании Burisma, а также о вмешательстве в выборы - правда, не уточняется, с какой именно стороны.

Издание напоминает, что Джулиани является фигурантом дела, которое рассматривается прокуратурой Нью-Йорка. Кроме того, он - одна из ключевых фигур расследования по импичменту Трампа, а также Джулиани называют куратором неофициального канала влияния на украинском направлении.

На прошлой неделе Джулиани посетил Европу, "чтобы получить информацию, которая должна скомпрометировать позицию демократов в процессе импичмента".

В Будапеште личный адвокат Трампа встретился с бывшими генпрокурорами Юрием Луценко.

В Киеве он имел встречи с действующими депутатами Рады Александр Дубинским и Андреем Деркачем, а также с бывшим сотрудником посольства Украины в США Андреем Телиженко и недавно уволенным прокурором Константином Куликом.

Американские СМИ писали, что список людей, с которыми виделся Джулиани, довольно сомнительный. Журналисты обратили внимание на то, что большинство этих должностных лиц так или иначе связаны с коррупцией и распространяли опровергнутую теорию о том, что якобы Украина, а не Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

Как известно, Джулиани согласился стать адвокатом Трампа в апреле 2018 года, чтобы помочь ему во время расследования спецпрокурора Мюллера относительно вмешательства России в выборы президента США.