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Германия выделила 1 млн евро в План действий Совета Европы для Украины

Средства уйдут на поддержание реформ. 

Германия выделила 1 млн евро в План действий Совета Европы для Украины
Фото: EPA/UPG

Германия одобрила внесение миллиона евро в План действий Совета Европы для Украины. Это самая большая сумма, когда либо выделяемая Германией для подобных планов.

Средства уйдут на поддержание реформ в Украине путем содействия демократии, правам человека и верховенству права, говорится на сайте посольства ФРН в Киеве.

"Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ, а также поддерживает сотрудничество с Советом Европы. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы сделали важный финансовый вклад в План действий Совета Европы для Украины", - сообщила посол ФРН в Украине Анка Фельдгузен.

Общий бюджет этого Плана действий - 33,5 млн евро. Его донорами являются ЕС, Фонд по правам человека, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Новрегия, Польша, Румыния, Швеция, Швейцария, Турция и Канада. 

Напомним, в мае Германия выделила Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн евро.

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