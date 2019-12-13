ЕС борется за Эфиопию, Катар захватывает небо Руанды, Судан уходит из Йемена. Обзор африканских событий за неделю

Африка – это огромный континент со множеством стран, к большинству которых прикован взгляд ключевых глобальных игроков: США, Франции, Китая, Германии, России и др. Все они понимают: за Африкой – будущее. LB.ua продолжает вести специальный проект – еженедельный обзор самых важных событий, произошедших за последнюю неделю в жизни стран африканского континента.

Европа-Эфиопия: борьба с китайцами за влияние

Достаточно неожиданным шагом новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая вступила в должность лишь 1 декабря 2019 года, стал ее первый иностранный рабочий визит за пределы Европы. Вместе с еврокомиссаром по международносу сотрудничеству Юттой Урпилайнен она посетила столицу Эфиопии, Аддис-Абеба, где размещается штаб-квартира Африканского Союза (АС).

Фото: EPA/UPG Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Эфиопии во время встречи в Аддис-Абебе, Эфиопия, 7 декабря 2019.

Именно с председателем данной организации Мусой Факи Махаматом 7 декабря и состоялись первые переговоры фон дер Ляйен на африканской земле. Там она выразила надежду, что сам факт ее присутствия дает сильный сигнал, что Африка и Африканский Союз имеют большое значение для ЕС и Еврокомиссии, ведь «вы для нас больше, чем просто сосед».

Поскольку фон дер Ляйен первостепенное внимание уделяет вопросам изменения климата, то страны Африки, понимающие едва ли не лучше всех в мире значимость данной проблемы, могли бы сотрудничать с ЕС в данной области. Кроме того, в центре внимания переговоров с Факи находились вопросы миграции и безопастности континента, на которые у ЕС пока нет готовых ответов, и где также необходимо совместное сотрудничество.

Стороны обсудили инвестиционное и торговое сотрудничество между двумя континентами, подготовку к очередному саммиту ЕС–Африка в Брюсселе 2020 года на котором буде обсуждатся тема пересмотра приферинциального торгового режима, предусмотренного Соглашением Котону.

Возвращаясь к визиту фон дер Ляйен в Эфиопию необходимо сказать о ее встрече с премьер-министром республики Абием Ахмедом. Прежде всего, она поздравила его с получением Нобелевской премии мира в 2019 году, вручение которой состоялось 10 декабря в Осло. Эфиопия своим примером примирения с Эритреей дала надежду всему континенту, и ЕС поддерживает данные усилия.

Фото: EPA/UPG Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен и премьер-министр Эфиопии во время встречи в Аддис-Абебе

В итоге стороны подписали соглашения на сумму в 170 млн евро. Из этих средств 100 млн евро пойдут на проекты в сфере инфраструктуры и транспорта, 50 млн евро на развитие сферы здравоохранения, 10 млн на создание новых рабочих мест, а еще 10 - на организацию и проведение всеобщих выборов в 2020 году .

Финансовая помощь ЕС для Аддис-Абебы, обусловлена тем, что Брюсселю придется соперничать с Китаем и Россией за влияние в данной африканской стране. Эфиопию с ее 109-миллионным населением рассматривают как перспективный рынок сбыта, т.к. это самая густозаселенная страна в мире без выхода к морю. Хотя влияние КНР в Эфиопии растет совокупный объем инвстиций из стран ЕС все еще остается выше, т.к. многие крупные местные компании имеют европейские корни.

Гамбия-Мьянма: борьба с геноцидом или игра против Китая?

11 декабря 2019 года госсоветник Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира, Аун Сан Сун Чжи, являющаяся фактическим гражданским главой государства, выступила в Международном суде ООН в Гааге в защиту позиции своей страны, которую обвиняют в геноциде мусульман-рохинджа.

Фото: Международный суд ООН/Ф.Бик Аун Сан Су Чжи выступает в Международном суде ООН.

Она допустила, что военные, которые ей не подконтрольны, «применили чрезмерную силу», однако напомнила, что ее страна ведет собственное расследование. Силы безопасности Мьянмы обвиняются в массовых зверствах против мусульман-рохинджа в штатах Ракхайн, Качин и Шан.

В 2017 году ситуация обострилась настолько, что сотни тысяч человек были вынуждены бежать в Бангладеш. Выжившие рассказывают о сожженных деревнях, массовых изнасилованиях, убийствах, в том числе женщин и детей, и других тяжких преступлениях. По имеющимся данным жертвами геноцида уже стали более 24 тысячи человек, тогда как 750 тысяч рохинджа покинули родные земли.

В тоже время, Аун Сан Су Чжи призвала Суд воздержаться от каких-либо шагов, которые «могут еще более обострить продолжающийся конфликт», и подчеркнула, что «геноцид, безусловно, не может рассматриваться в качестве единственного мотива действий сил безопасности».

Важной особенностью данного судебного дела выступает тот факт, что его инициировала западноафрикакнская страна Гамбия, которая даже не находится с Мьянмой на одном континенте.

В ноябре 2019 она подала иск от имени Организации исламского сотрудничества, обвинив Мьянму в нарушении положений Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Гамбию также поддерживают Канада и Нидерланды.

В своем заявлении Гамбия ссылается на многочисленные заключения правозащитников, а также данные Миссии ООН, которая, опросив в 2018 году сотни очевидцев, пришла к выводу, что речь идет о грубых нарушениях международного права, включая геноцид и преступления против человечности.

Гамбия просит Международный суд применить к Мьянме «временные меры», запретительный приказ для защиты рохинджа до полного рассмотрения дела, которое в рамках работы «Независимого механизма по расследованию ситуации в Мьянме» может продлиться несколько лет.

Из-за резонансного иска Гамбия привлекла к себе внимание мировой общественности и ее популярности в мире очень выросла. В частности в лагерях беженцев в Бангладеш тысячи рохинджа собираются и скандируют «Гамбия! Гамбия!». Одновременно у иска Гамбии есть и геополитический компонент. Считается, что геноцид рохинджа и судебные разбирательства вокруг него выступают механизмом дестабилизации Мьянмы, чтобы впоследствии была нарушена работа магистрального нефтепровода в Китай. Через него Поднебесная с 2015 года по сокращенному пути получает ближневосточную и африканскую нефть.

Катар-Руанда: битва за африканское небо

Арабский эмират Катар все больше игнорирует региональные интеграционные проекты в Персидском заливе и поворочивает свои взоры к Африке. Примером этого служит визит катарского эмира Тамима бен Хамада аль-Тани в столицу Руанды Кигали. И это вместо того, чтобы посетить Саммит ССАГПЗ в Эр-Рияде.

Таким образом, надежды на завершение «катарского кризиса» и нормализацию отношений со странами соседями оказали преждевременными, и Доха продолжает искать новых союзников за пределами региона Залива.

Фото: twitter.com/qatarairways

У Катара и Руанды появились серьезные основания для расширения экономического сотрудничества. Речь идет о том, что авиакомпания Qatar Airways согласилась приобрести 60% акций нового международного аэропорта в Руанде стоимостью $1,3 млрд. В частности, катарский авиаперевозчик, входящий в число мировых лидеров транспортной сферы, подписал с правительством Руанды три соглашения о постройке, владенни и управлении аэропортом.

Это говорит о том, что руандийская гражданская авиация выходит на новый уровень развития. По завершении первого этапа строительства (до 2025 года) в районе Бугесера, что в 25 км к юго-востоку от столицы Кигали, аэропорт будет предоставлять услуги для 7 миллионов пассажиров в год. Второй этап, который, как ожидается, будет завершен к 2032 году, удвоит пропускную способность аэропорта до 14 миллионов пассажиров.

Также Qatar Airways окажет поддержку государственной авиакомпании Руанды RwandAir. Других подробностей пока нет. Ранее руандийцы подписали соглашение о постройке межднародного аэропорта с португалськой компанией Mota-Engil, тогда цена вопроса составляла $818 млн, а доля португальцев 75%. Строительство началоась в 2017 году, но в 2018 году руандийцы решили пересмотреть проект в сторону расширения, он был приостановлен.

Хотя Mota-Engil остаются участником проекта постройкий воздушных ворот Центральной Африки, в новых условиях их влияние будет куда меньше.

Судан-Йемен: вывод войск под давлением США

Четыре года и восемь месяцев продолжается в Йемене операция арабской коалиции «Буря решимости», и в 2019 году в оценках экспертов прозвучал не утишительный вывод: конфликт представляет собой тупик, который похоже не имеет военного решения. Особенно грустно это осознавать на фоне потери почти 100 тысяч человеческих жизней, которые уже не вернуть.

Предметом борьбы внутри страны выступает нефть, огромные запасы которой якобы были выявлены в саудовско-йеменском приграничье. В политическом же плане конфликт подается, как противостояние суннитов и шиитов и их покровителей в лице Саудовской Аравии и Ирана.

Фото: pressmedya.com

Одним из участников йеменского кровопролития выступает Судан, который сам имеет не решенные внутренние конфликты. Он отправил 15тысяч своих солдат для участия в наземной составляющей военной операции арабской коалиции в Йемене. Известно, что в 2015 году за присоединение к военной операции Судан получил от Саудовской Аравии и Катара финансовую помощь в объеме $2,2 млрд, которая сейчас рассматрвиается не иначе как взятка.

Кроме официального контингента на территории Йемена в боевых действиях воевали до 14 тысяч суданских наемников, в том числе дети-солдаты в возрасте от 13 до 17 лет. Представители йеменских хуситов в ноябре 2019 года заявили, что совокупные потери суданских военных достигают только убитыми 4253 военнослужащих. Спикер ВС Судана, бригадный генерал Амер ель-Хасан, назвал освученные цифры безосновательными, и суданцы не уйдут из Йемена, т.к. они задействованы на всех фронтах конфликта.

Однако 8 декабря 2019 года уже на официальном уровне премьер-министр Судана Абдулла Хамдук заявил, что численность суданского контингента в Йемене будет уменьшина с 15 до 5 тысяч, но позже и эти силы будут возращены домой. По его мнению, конфликт в Йемене должен быть урегулирован исключительно политическим путем. Оставшиеся суданские военный не будут принимать участия в боях, а выступят военными советниками при подготовке йеменской армии.

Решение Судана о фактическом выходе из арабской коалиции является серьезным ударом для саудовско-эмиратской коалиции, которая переживает клиническую смерть.

Важно отметить, что вывод суданских войск из Йемена происходит после визита премьер-министра Хамдука в США, и озвученных заявлений госсекретаря Майка Помпео, о то, что после 23 лет перерыва в Хартум будет назначен американский посол. Похоже, что в Вашингтоне тоже пришли к выводу, что йеменская головоломка может быть решена лишь за столом переговоров.

На этом фоне, чтобы сдерживать экспансионисткие амбиции Ирана в регионе США начали формировать новую коалицию, и в ней важнейшее место будет отведено Египту и Марокко. В то же время нельзя исключать, что после выведения суданских войск в Йемене не появятся российские наемники, ведь Москва также проявляет большой интерес к данной республике, которая ранее была в орбите влияния СССР.