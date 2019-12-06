Военные учения РФ и Китая, новая турецко-ливийская граница, борьба Макрона. Африка: главное за неделю

Африка – это огромный континент со множеством стран, к большинству которых прикован взгляд ключевых глобальных игроков: США, Франции, Китая, Германии, России и др. Все они понимают: за Африкой – будущее. LB.ua продолжает вести специальный проект – еженедельный обзор самых важных событий, произошедших за последнюю неделю в жизни стран африканского континента.

Россия-Китай-ЮАР: БРИКС и конфронтация в мировом океане

26-30 ноября к югу от Кейптауна у мыса Доброй Надежды проходили учения ВМС ЮАР, РФ и КНР под кодовым названием MOSI. Заявленная цель маневров – обеспечение безопасности судоходства и морской экономической деятельности. Стороны отрабатывали «противопиратские и антитеррористические операции на море, а также действия по оказанию помощи потерпевшим бедствие».

Фото: Xinhua Китайский фрегат Вэйфан прибывает в Кейптаун для подготовки к совместным учениям флота, 27 ноября 2019

Указанные военно-морские учения хоть и не были масштабными, но являлись первыми в истории флотов трех стран и демонстрировали общую решимость и настрой государств поддерживать «мир и стабильность на море и в регионе Южной Африки». А фактически они были направлены на то, чтобы заявить мировому сообществу, что РФ возвращает себе статус «мировой морской державы», а КНР претендует на «глобальную океаническую роль». При этом учения проходили на стыке Атлантики и Индийского океана, где проложены важнейшие мировые судоходные пути. И одновременно на большом удалении от территорий России и Китая.

Также все более заметной становится роль Южной Африки для Москвы и Пекина. После вступления ЮАР в БРИКС в 2011 году, одна из наиболее развитых республик Африки особо интересует Китай, который намерен сделать ее своей главной опорной точкой на континенте. Не отстает и Россия. В октябре в Сочи на первом форуме Россия–Африка, Путин встречаясь с главой ЮАР Сирилом Рамафосой. Президент РФ отметил, что этому партнерству придается особое значение.

В тоже время, ЮАР далеко не единственная страна региона, интересующая Кремль. Большое внимание также уделяется Зимбабве, Анголе и Мозамбику, где у россиян намечены контуры всесторонних партнерств. Заметно, что КНР и РФ готовятся к возрастанию рисков для морских коммуникаций, что может нести угрозу для поставки африканского сырья для их экономик.

Впрочем, если РФ преследует все же тактические цели на Юге Африки, то Пекин хочет интегрировать регион в проект под названием «морское сообщество с общей судьбой». Сомнительно, что данная инициатива, закрепляющая китайскую морскую гегемонию, получит одобрение со стороны стран НАТО и даже временного союзника Китая – России.

Турция-Ливия: новые границы в Средиземноморье

В ходе посещения Анкары 27 ноября 2019 г. премьер-министр Ливии Фаез Сарадж, возглавляющий Правительство национального единства (ПНЕ), подписал с турецким лидером Реджепом Эрдоганом «Меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон юрисдикции в Средиземном море». После этого МИД Турции составил и обнародовал карту, на которой изображены новые линии распределения спорного континентального шельфа на огромном участке от греческого острова Крит до кипрской территории.

Фото: Anadolu Встреча дегегаций в Стамбуле, 28 ноября 2019

На ней в рамках проведения линии разграничения появилась интересная новация, а именно участок ливийско-турецкой морской границы. В свете данного события турецкая газета Yeni Safak отмечает, что делимитация ливийско-турецкой границы завершает «греческую оккупацию восточного Средиземноморья». Кроме того, в рамках новой реальности делимитации границ «по-турецки» Анкара существенно расширяет свою исключительную экономическую зону и ставит под сомнение разработку греками месторождений нефти и газа в районе Крита. Также турки фактически отсекли Кипр от Греции путем вклинивая своего защитного «морского щита».

В Греции так называемую ливийско-турецкую границу считают абсурдной, такой, что не учитывает банальной географии, а именно факта наличия острова Крит и его исключительной экономической зоны. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас назвал соглашение между Ливией и Турцией абсолютно неприемлемым и таким, что лежит за пределами здравого смысла. Аналогичной критике оно было подвергнуто со стороны Египта и Кипра.

Турция осуществила шаг, который меняет баланс сил в Восточном Средиземноморье и формирует здесь новую политическую реальность и новые оборонные риски. К ним относятся в том числе и африканские проблемы. Ведь «меморандум» о делимитации ливийско-турецкой границы – это лишь часть большой оборонной сделки Турции и правительства Сарраджа. Последнее, хоть и признано со стороны ООН, но контролирует лишь район Триполи и часть территорий на юге страны.

Чтобы сомнения в его легитимности были развеяны, туркам необходимо в военном плане ослабить, а еще лучше разгромить противников Правительство национального единства в лице фельдмаршала Хафтара. Последний получает военную поддержку в том числе из России.

Обострение борьбы за власть внутри Ливии может привести к новой дестабилизации и к росту числа нелегальных мигрантов из Африки в ЕС через ливийскую территорию, что также очень выгодно Кремлю. Как известно россияне финансируют множество антисистемных и антимигранстких сил в странах Европы, и повторение мигрантского кризиса позволит им существенно улучшить позиции внутри их стран.

Пекин и проблема развития африканских стран

Угандийская столица Кампала 28-29 ноября текущего года приняла заседание «Форума по китайско-африканскому сотрудничеству и снижению уровня бедности». Событие посетили 150 делегатов, представляющих Китай, страны Африки и ряд международных организаций с опытом проектов по ликвидации бедности. Организатором мероприятия выступила Канцелярия Руководящей Группы Госсовета КНР по оказанию помощи в развитии бедных районов при поддержке Китайского международного фонда по борьбе с нищетой.

Фото: EPA/UPG Улица городка Мпондве, недалеко от границы Уганды и Конго, 14 июня 2019

Впервые подобное мероприятие состоялось в 2010 году и, учитывая его возрастающую важность, вопрос о помощи развитию стран Африки был включен в программу работы Форума китайско-африканского сотрудничества (FOCAC). Данный форум выступает инструментом поддержания многостороннего и постоянного диалога Пекина со странами африканского континента. По сути, он во многом копирует японскую инициативу TICAD – Токийская международная конференция по развитию Африки, которая была основана в 1993. Напомним, что в 2019 году в Йокогаме состоялось уже седьмое заседание наиболее представительной международной конференции по Африке.

В свою очередь Китай стремится перехватить лидерство в инициативах по развитию стран континента став ведущей страной глобального партнерства «Юг-Юг». Об этом говорит задача, прописанная в Плане действий FOCAC на 2019-2021 гг., в частности китайцы стремятся стать активными участниками социально-экономического развития стран Африки, чтобы обеспечить их лояльность. Оказывается поддержка проектам, которые позволят странам континента достигнуть целей устойчивого развития (SDGs), а также мерам, прописанным в ключевом стратегическом документе Африканского Союза – Повестка 2063.

Китайцы декларируют о желании сделать африканцев богаче, счастливее путем организации проектов, прежде всего направленных на молодежь из сельской местности, и учитывающих китайский опыт борьбы с бедностью.

Особенно для стран Африки в настоящее время актуальна проблема борьбы с продолжительными засухами и другими климатическими проблемами, которые несут угрозу сельскому хозяйству. Также важна работа по развитию 4 ключевых областей: коммерческое сельское хозяйство, индустриализация, сфера услуг и информационно-коммуникационных технологий.

Фото: Синьхуа 2 декабря, штат Кацина, Нигерия, посол Китая в Нигерии Чжоу Пинцзянь выступил с речью на церемонии закладки фундамента Нигерийского Транспортного университета.

Но китайцы не останавливаются только на теме сельского хозяйства. 3 декабря состоялась церемония закладки фундамента Нигерийского Транспортного университета в одном из городов штата Кацина на севере страны. Подряд на строительство получила Китайская корпорация Китайская гражданская инженерно-строительная корпорация (CCECC). Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что будущий университет станет первым транспортным вузом в стране. Он надеется, что строительство университета поспособствует подготовке специалистов в области транспорта и поможет восполнить пробелы в знаниях и технологиях в соответствующих областях, создаст новые возможности для развития экономики Нигерии.

МВФ-Африка: вопрос долговой мудрости

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, вступившая в должность 1 октября 2019 года, в начале декабря провела в Дакаре встречу с 9 лидерами стран Африки. На встрече она назвала континент прекрасным местом для инвестиций, а также призвала местные власти разумно управлять своими долговыми обязательствами.

Главная цель первого визита главы МВФ в Африку состоит в согласовании способов устойчивого развития стран региона, а также в получении новых кредитных средств. Георгиева отметила феноменальный прогресс, достигнутый африканцами за последние 10 лет в вопросах сокращения уровня бедности, и увеличения продолжительности жизни на 20%.

Фото: EPA/UPG

Меж тем проблема интенсивного демографического роста требует от африканских стран создавать 12-13 миллионов новых рабочих мест каждый год, что является серьезным вызовом. Также большие риски Африке несут глобальные изменения климата на планете. Это будет увеличивать инвестиционные и социальные издержки, заставлять африканцев прибегать к новым заимствованиям как к способу мобилизации финансирования.

Георгиева подчеркнула, что МВФ остается ведущим кредитором стран Африки, но важно помнить, что кредитные возможности не безграничны, хотя она призывает богатые страны увеличить помощь для развития стран континента, учитывая их обязательства передавать на эти цели 0,7% от их ВВП.

Тем не менее, реальная цифра помощи никогда не превышала показателя в 0,2%. На этом фоне следует вспомнить, что цифра глобального долга в мире превысила показатель в 188 трлн $, что составляет 230% мирового ВВП. Исходя из этого, в Африке устойчивое развитие сопряжено с устойчивым ростом внешнего долга, а значит, чтобы обеспечивать рост необходимы новые заимствования, но брать их следует очень мудро, и также мудро распоряжаться, инвестируя в проекты дающие реальный экономический эффект и повышающие жизненные стандарты населения.

Франция-Сахель: жесткий призыв Макрона

На саммите НАТО в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон поднял тему борьбы с силами джихадистов в регионе африканского Сахеля. 4 декабря он потребовал от лидеров «сахельской пятерки» (Мавритания, Мали, Нигера, Буркина-Фасо, Чада) дать четкий ответ относительности их желания поддерживать французскую военную операцию «Бархан». Она осуществляется против исламистских формирований, усиливающих позиции в регионе со слабым контролем местных правительств.

Франция остается единственной западной державой с большим военным присутствием в Сахеле. Однако уже отмечается рост антифранцузских настроений среди местного населения стран Западной Африки. Париж обвиняют в неоколониализме и преследовании своих экономических интересов.

Фото: thedefensepost.com Французские военные во время операции 'Bourgu IV' в западноафриканской республике Буркина-Фасо, ноябрь 2019

При этом нельзя исключать участия россиян в информационных компаниях против Франции в африканских СМИ и социальных сетях. Также в виду увязания французов в Мали и их невозможности стабилизировать страну, внутри самой Франции правительство Макрона подвергают критике, особенно после гибели 13 французских военных. Учитывая нездоровый характер ситуации, президент Макрон хочет получить от лидеров G5 Sahel четкий ответ на вопрос: нуждаются ли они в военном присутствии сил Франции и международного сообщества на их территории?

По мнению Макрона, французских войск не должно быть в Сахеле, если существует двусмысленность относительно их миссии. 16 декабря в западной Франции произойдет встреча Макрона и лидеров «сахельской пятерки», на которой будут поставлены все точки над «і».

На этом фоне следует отметить, что в вопросе борьбы с терроризмом в Сахеле Париж сейчас ищет содействия со стороны Катара, после того, как Саудовская Аравия фактически провалила обязательства по выделению 100 млн евро на борьбу с террористами в пустынном регионе Африки.