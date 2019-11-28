Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что общим врагом Североатлантического альянса является "терроризм". Он призвал НАТО к более тесному взаимодействию с Россией, передает DW.

"Является ли Россия нашим врагом? Я так не считаю", - заявил он в четверг, 28 ноября, после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже.

Макрон подчеркнул, что хочет создать "новую архитектуру доверия и безопасности в Европе", а это предполагает более тесное взаимодействие с Россией.

Он также призвал европейские страны-члены НАТО принять участие в переговорах с Россией и США по новому договору о ядерном разоружении. "Речь идет о безопасности Европы (...) Мы не можем быть довольны двусторонними соглашениями", - подчеркнул Макрон.

Относительно своих слов о "смерти мозга НАТО", которые он сказал ранее в интервью британскому изданию The Economist, Макрон отметил, что считает их "сигналом для пробуждения".

"Настоящий союз основан на действиях, а не на словах", - сказал Макрон. Он призвал. в частности, к "большему участию союзников" в операции Франции против джихадистов в африканском регионе Сахель, где находятся 4,5 тысячи французских солдат.

Напомним, в интервью The Economist Макрон сказал, что из-за нехватки руководящей роли США НАТО "находится в коме". Он считает, что сейчас "то, что мы переживаем, является смертью мозга НАТО".