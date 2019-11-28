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В Москве разрешили провести акцию памяти жертв Голодомора

Акция численностью до 30 человек должна длиться не дольше часа.

В Москве разрешили провести акцию памяти жертв Голодомора
Архивное фото
Фото: Варвара Свеженцева

Мэрия Москвы согласовала акцию в память о жертвах Голодомора. Она пройдет 30 ноября у Соловецкого камня напротив здания ФСБ на Лубянской площади, передает Радио Свобода.

При этом акцию разрешили только на один час - с 16:00 до 17:00 по местному времени, с количеством участников до 30 человек "без создания помех для движения пешеходов".

Организаторами акции выступили партия ПАРНАС и общественное движение "Декоммунизация".

В 2008 году Госдума России приняла постановление, в котором признала, что "жертвами искусственного голода в результате коллективизации в СССР стали 7 млн людей". Однако в России до сих пор на официальном уровне не проводят никаких мемориальных мероприятий.

В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет почти 4 млн человек, а потери украинцев в части нерожденных составляют более 6 млн.

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