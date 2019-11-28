Сегодня, 28 ноября, на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену для выступления. Об этом сообщает Daily Mail.

После инцидента Меркель пошутила, что не заметила ступеньки, однако в следующий раз обязательно ими воспользуется.

После этого политик обратилась к представителям немецкой промышленности и торговых палат. Среди прочего она заявила о необходимости изменений во Всемирной торговой организации.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский созванивался с Ангелой Меркель. Политики обсудили подготовку встречи в нормандском формате, которая состоится в Париже 9 декабря.