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Ангела Меркель упала, поднимаясь на сцену

Канцлер пошутила, что не заметила ступени.

Сегодня, 28 ноября, на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену для выступления. Об этом сообщает Daily Mail.

После инцидента Меркель пошутила, что не заметила ступеньки, однако в следующий раз обязательно ими воспользуется.

После этого политик обратилась к представителям немецкой промышленности и торговых палат. Среди прочего она заявила о необходимости изменений во Всемирной торговой организации.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский созванивался с Ангелой Меркель. Политики обсудили подготовку встречи в нормандском формате, которая состоится в Париже 9 декабря.

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