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Зеленский поговорил по телефону с Меркель

Политики обсудили подготовку встречи в нормандском формате 9 декабря.

Зеленский поговорил по телефону с Меркель
Фото: EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает сайт президента.

Во время разговора политики обсудили подготовки встречи в нормандском формате, которая состоится в Париже 9 декабря этого года.

Напомним, 27 ноября Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Путиным в рамках саммита "нормандской четверки".

"Я думаю, что там будет много двусторонних форматов. Я уверен, что там может быть формат и с госпожой Меркель, и с господином Макроном, и с господином Путиным. Мы готовы к любым форматам в формате "нормандской четверки" говорить об этом", - отметил президент.

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