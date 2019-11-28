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Апелляционный суд отказал в аресте Ляшко

Мера пресечения в виде личного поручительства остается в силе.

Апелляционный суд Киевской области отклонил ходатайство прокуратуры об аресте лидера Радикальной партии, бывшего народного депутата Олега Ляшко.

Решение было объявлено в четверг, 28 ноября.

Мера пресечения, избранная Бориспольским горрайонным судом 19 ноября, остается в силе. Суд тогда отпустил политика на поруки народных депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца.

Присутствующие на заседании приветствовали решение суда аплодисментами.

Напомним, что Ляшко подозревается в насилии над народным депутатом Андреем Герусом.

Ляшко и Герус подрались 6 ноября в аэропорту "Борисполь" из-за поправки, позволившей начать импорт электроэнергии из России. На следующий день полиция открыла дело в отношении Ляшко по ст.346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса.

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Источник: "Українські новини"
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