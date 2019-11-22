Суд рассмотрит иск Ляшко против НАПК

Депутат хочет доказать, что в его декларации нет лжи.

Окружной административный суд Киева рассмотрит иск лидера Радикальной партии Олега Ляшко против Национального агентства по предотвращению коррупции.

Об этом говорится на сайте суда.

Иск касается решения НАПК, в котором говорится о недостоверных сведениях в исправленной декларации Ляшко за 2017 года.

По данным агентства, Ляшко указал в декларации ложные данные о полученном доходе в виде процентов, выигрышей и от предоставления имущества в аренду, а также недостоверно указал полученный членом семьи доход от отчуждения движимого имущества. Общая сумма недостоверных сведений в декларации народного депутата составляет почти 1 млн гривен.

Напомним, что Ляшко, будучи депутатом Верховной Рады, умудрился стать мультимиллионером. Его доход только за 2018 год превысил 18 млн гривен. В декларации Ляшко указаны огромные суммы наличных денег (750 тысяч гривен, 440 тысяч долларов, 70 тысяч евро, не считая денег семьи) и депозитов (5,35 млн гривен, 745 тысяч долларов).

Большинство денег он получил от бывшего нардепа от Партии регионов Александра Рыженкова якобы за недвижимость. Некоторые суммы, по его словам, выиграл на футбольных ставках.

Весной 2017 года антикоррупционные органы завели на Ляшко дело в связи с незаконным обогащением. В начале 2019 года статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении признали неконституционной, и все дела по ней пришлось закрыть.

31 октября 2019 года Верховная Рада вернула ответственность за незаконное обогащение. Порог для уголовной ответственности за незаконное обогащение установлен на уровне 6,5 млн гривен, а для гражданской конфискации - 1 млн гривен.