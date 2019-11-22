Зеленский назначил нового главу Хмельницкой области

Губернатор заявил, что он мирный человек и не хочет воевать.

Фото: Володимир Гординський / ye.ua

Президент Владимир Зеленский 21 ноября назначил нового главу Хмельницкой областной государственной администрации. Им стал Дмитрий Габинет.

Об этом говорится в указе №864/2019.

Местное издание "Є" пишет, что нового губернатора представили в пятницу. Указ о назначении объявил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, который приехал в Хмельницкий.

Габинет работал на кафедре теории и истории государства и права Хмельницкого университета управления и права и в Хмельницком кооперативном торгово-экономическом институте. Был помощником народного депутата Николая Стефанчука (брат первого вице-спикера Верховной Рады). Он также возглавляет общественную организацию "Форпост народовластия".

"Я не хочу воевать. Я мирный человек", - заявил Габинет во время первого выступления перед активом Хмельницкой области.

По его словам, приоритетом областной администрации при нем станет "улучшение жизни рядового жителя Хмельницкой области".

"Я считаю, что вполне реально ездить нормальными дорогами, а не завидовать житомирянам, или винничанам. Вполне реально оживить производство сельскохозяйственной продукции, в том числе путем оптимизации использования земель сельскохозяйственного назначения. Создать основу для привлечения иностранных инвестиций, развития бизнеса, создания новых рабочих мест. Так же реально развивать туристический потенциал Хмельницкой области, сделать ее туристической меккой не только для украинцев, но и для ближнего и дальнего зарубежья. И таких сфер я могу назвать еще много", - заявил Габинет.

Напомним, что предыдущий глава Хмельницкой ОГА Вадим Лозовой был уволен Зеленским в июне 2019 года. С тех пор областью временно руководил Владимир Кальниченко.