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Корниенко: Скороход десятки раз предлагала деньги депутатам

Информации о том, что кто-то их взял, пока нет.

Корниенко: Скороход десятки раз предлагала деньги депутатам
Фото: Макс Требухов

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко утверждает, что депутатам из его фракции десятки раз предлагали взятки.

Об этом он сказал в интервью НВ, комментируя исключение Анны Скороход из фракции. Ее обвинили в том, что она якобы предлагала деньги коллегам.

"Десятки случаев [было]", - утверждает Корниенко.

При этом информации о том, что кто-то их взял, пока нет. "Если бы у нас была такая информация, процессуально подтвержденная, то эти депутаты ходили бы на допросы в НАБУ", - сказал он.

Напомним, что на прошлой неделе фракция "Слуги народа" исключила из своего состава депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.

Это произошло после того, как на пленарном заседании Верховной Рады Скороход заявила, что ее гражданского мужа, бывшего владельца российского банка "Пушкино", задержали в отместку за отказ голосовать вместе с фракцией.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя ее выступление заявил, что Скороход якобы предлагала нардепам взятки. Та в ответ обвинила "Слугу народа" в многотысячных доплатах депутатам в конвертах.

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