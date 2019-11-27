Зеленский заявил о возможности личной встречи с Путиным в Париже

"Может быть формат и с Меркель, и с Макроном, и с Путиным".

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что там будет много двусторонних форматов. Я уверен, что там может быть формат и с госпожой Меркель, и с господином Макроном, и с господином Путиным. Мы готовы к любым форматам в формате "нормандской четверки" говорить об этом", - сказал он на брифинге в Вильнюсе в рамках официального визита в Литву.

О том, что в Париже может состояться личная встреча Зеленского и Путина также сказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу. Они же будут в одном помещении, естественно, что они переговорят друг с другом", - цитирует Ушакова "Интерфакс".

Напомним, что последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.

Новый президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность решил, что должен встретиться с Владимиром Путиным ради мирного урегулирования на Донбассе. После долгих переговоров стороны договорились о встрече 9 декабря.

По словам Зеленского, он будет поднимать на саммите вопрос конкретных сроков деоккупации Донбасса и обмена пленными. Одним из вопросов на повестке дня саммите станет проведение местных выборов на оккупированной территории.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина готова к разумному компромиссу на предстоящем парижском саммите "нормандской четверки".