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Россия подтвердила встречу "нормандской четверки" 9 декабря в Париже

Сегодня президент РФ проведет телефонный разговор в рамках подготовки к саммиту.

Россия подтвердила встречу "нормандской четверки" 9 декабря в Париже
Дмитрий Песков
Фото: EPA/UPG

Саммит в "нормандском формате" действительно запланирован на 9 декабря, в рамках подготовки к нему у президента Российской Федерации Владимира Путина на понедельник намечен телефонный разговор.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".

"Телефонный разговор будет во многом связан с подготовкой к "нормандскому формату", который сейчас запланирован на 9 декабря. Это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию", - сказал он.

На вопрос об ожиданиях Кремля от предстоящей встречи Песков ответил, что воздержался бы от прогнозов.

"Я не буду высказывать какие-то ожидания. Это очень серьезная встреча, долгожданная. Ей предшествовал достаточно длительный период перед тем, как эта встреча была запланирована. Был очень большой перерыв - это мы с сожалением констатируем - в работе "нормандского формата", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.

"Давайте не завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, и в то же время не занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты", - добавил он.

Напомним, накануне помощник Путина Юрий Ушаков заявил ,что в России не исключают возможности проведения встречи в "нормандском" формате до конца 2019 года, но о дате 9 декабря речь не идет.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили, что встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже.

Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября, но Россия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече. Российская сторона выдвинула условие для встречи - провести разведение сил и средств возле населенных пунктов Золотое в Луганской области и Петровское в Донецкой области. Украина условия выполнила - возле Золотого разведение состоялось в конце октября, а возле Петровского - 9-11 ноября. После этого Кремль заявил о позитивной динамике в подготовке саммита.

Последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.

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