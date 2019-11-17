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Министр иностранных дел Германии посетит Украину

Это уже вторая поездка Хайко Мааса в Киев за последние 5 месяцев.

Министр иностранных дел Германии посетит Украину
Хайко Маас
Фото: EPA/UPG

Украину посетит глава МИД Германии Хайко Маас. Визит состоится 18-19 ноября. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом глава МИД Германии Хайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние 5 месяцев. Ценим поддержку наших немецких партнеров", - сообщил дипломат в аккаунте в Twitter в воскресенье.

Напомним, Маас заявлял о "позитивных сигналах" из Украины после избрания Зеленского президентом.

Ранее сообщалось, что Украину посетит премьер Чехии с делегацией бизнесменов.

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