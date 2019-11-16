Украину посетит премьер Чехии с делегацией бизнесменов

На следующей неделе Украину посетит премьер-министр Чехии Андрей Бабиш с большой делегацией бизнесменов. Об этом сообщают Ceske Noviny.

«В ходе двухдневного визита в Киев в понедельник и вторник Бабиша будут сопровождать вице-премьер, министр промышленности и торговли Карел Гавличек и миссия в составе 85 предпринимателей», - говорится в сообщении.

Программой поездки предусмотрены встречи с Владимиром Зеленским, Алексеем Гончаруком, Дмитрием Разумковым.

Отмечается, что основная цель визита - выразить поддержку территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, обсудить отношения Украины с ЕС, а также с Россией.

Ожидается, что Бабиш и Гавличек примут участие в украинско-чешском деловом форуме.

Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что Крымский полуостров является частью России.