Трамп назвал первый разговор с Зеленским идеальным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публичные свидетельства в Конгрессе в рамках процедуры об импичменте.

Выступая на встрече с медиками в Белом доме, Трамп назвал себя "самым открытым президентом в истории".

"И я вам расскажу, что такое вмешательство в процесс. Это когда Глава комитета по вопросам разведки Адам Шифф не позволяет обеспечить нам адвокатов, когда он нам не разрешает говорить с очевидцами, когда он нам не даёт нам возможности высказаться. Я сегодня смотрел заседание (допрос Йованович, - ред.). Я сегодня начал это смотреть. И я был искренне раздосадован, когда увидел, что конгрессменам не разрешают задавать вопросы. Ещё никогда не было столь ужасного процесса. И это надо рассматривать как насмешку в Вашингтоне и во всем мире", - заявил президент США.

"Республиканцам не дают принимать участие в процессе. Это позор. Но знаете, американцы все прекрасно понимают. Вот почему наши рейтинги согласно опросам растут. И вот почему все остальное в полном порядке", - добавил он.

Трамп назвал процесс об импичменте "не правовым, а политическим".

"Кто-то говорит обо мне, а у меня нет ни малейшего права на представителя, нет ничего. В истории нашей страны ещё не было такого позора. Так что знаете, у меня есть право говорить, у меня есть свобода для выражения своих мыслей, а они (демократы) забрали у республиканцев это право. И я смотрел сегодня, что несколько очень талантливых людей хотели задать вопросы (послу Йованович, - ред.), но им даже не дали это сделать", - сказал он.

При этом Трамп отметил, что не думает, что при помощи своего твита оказал какое-то давление на Мари Йованович.

"Я вчера был в штате Луизиана. И на выходе из самолета мне вручили заявление Главы МИД Украины и президента этой страны. И украинская сторона там подтвердила, что не было никаких тайных связей или что там ещё говорят. Даже минимально. У нас был потрясающий разговор с президентом Украины. И я сказал: где здесь может быть импичмент? И мы также сегодня опубликовали стенограмму наших первых телефонных переговоров с президентом Зеленским, и конгрессмен Нуньес ее зачитал на комитете. И это был потрясающий разговор. Все мне сказали: это было чудесно, господин президент. Он был так же прекрасен, как и все остальные разговоры до этого. И что? Я опубликовал его сегодня, но никто не захотел его публиковать", - добавил Дональд Трамп.

Ранее 15 ноября Белый дом обнародовал расшифровку первого разговора Трампа с Зеленским. В разговоре нет никаких упоминаний о Байдене или выборах президента США 2016 года.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал телефонный разговор Трампа и Зеленского от 25 июля, который стал причиной того, что Конгресс объявил о начале официального расследования против президента.

13 ноября в Конгрессе США начались открытые слушания по делу импичмента Трампа.