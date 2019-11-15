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Зеленский подписал закон об ответственности за перевозку детей без автокресла

Первый штраф за нарушение правил перевозки детей будет составлять - 510 гривен.

Зеленский подписал закон об ответственности за перевозку детей без автокресла
Фото: babyandchild.ae

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о установлении ответственности за нарушение нарушение правил перевозки детей" № 224-IX, который парламент принял 29 октября 2019 года.

Об этом информирует пресс-служба президента.

Закон дополняет статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУап) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя накладывается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 гривен). За повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен).

Также на органы Национальной полиции возлагается обязанность рассматривать дела о административных правонарушениях о нарушениях правил перевозки детей.

Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования.

Правила дорожного движения в Украине запрещают перевозить детей ростом меньше 145 см или возрастом меньше 12 лет без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства. Также нельзя перевозить детей моложе 16 лет в кузове любого грузового автомобиля, а организованные группы детей разрешается перевозить только в светлое время суток.

Однако до сих пор ответственности за нарушение этих правил законодательство не предусматривало.

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