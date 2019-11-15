Германия считает "весьма тяжкими" новые обвинения в адрес РФ в деле МН17

Германия считает "весьма тяжкими" новые обвинения в адрес Российской Федерации, выдвинутые накануне Объединенной следственной группой (JIT).

Правительство ФРГ вновь призвало Россию активно содействовать расследованию катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого в небе над Донбассом летом 2014 года.

Об этом сообщила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар, передает DW.

Адебар напомнила, что Германия придерживается позиции, выраженной в резолюции №2166 Совета Безопасности ООН от 2014 года, и с самого начала поддерживала работу JIT.

"Виновные в этом преступлении, уничтожении самолета рейса MH17, должны быть выявлены и привлечены к ответственности, и, разумеется, России следует конструктивно сотрудничать в расследовании этого преступления", - заявила Адебар.

14 ноября JIT выложила в открытый доступ записи перехваченных разговоров боевиков "ДНР" и кураторов из РФ. По данным Объединенной следственной группы, влияние России распространялось "на административные, финансовые и военные вопросы" в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" ("ДНР"). В июле 2014 года руководство "ДНР" практически ежедневно созванивалось с представителями России.

Следственная группа обратилась к свидетелям с просьбой поделиться информацией о руководстве и источниках финансирования "ДНР", в частности о генерале ФСБ Владимире Ивановиче, который мог быть причастен к руководству пророссийскими силами в конфликте на востоке Украины.

Пассажирский "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Этот район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Из расследования следует, что "Бук" был доставлен в Украину из России, а после того, как его использовали для атаки на авиалайнер рейса МН-17, он снова вернулся на территорию РФ.