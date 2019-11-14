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В деле о крушении МН-17 обнародовали перехват разговоров боевиков "ДНР" и кураторов из РФ

Запись подтверждает причастность министра обороны России Сергея Шойгу к координации действий террористов.

В деле о крушении МН-17 обнародовали перехват разговоров боевиков "ДНР" и кураторов из РФ
Следователь Объединенной следственной группы (JIT) Фред Вестербеке представил обломки ракеты во время пресс-конференции по рассл
Фото: EPA/UPG

Объединенная следственная группа обнародовала новые материалы по делу о крушении малайзийского "Боинга" МН-17, который был сбит в 2014 году над Донбассом.

Среди этих данных - перехват разговора террористов "ДНР" с их российскими кураторами, сообщили на странице Conflict Intelligence Team в Facebook.

"Переговоры, в частности, свидетельствуют о непосредственной причастности министра обороны России Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова к координации действий сепаратистов на востоке Украины", - заявили расследователи.

Следственная группа обратилась к свидетелям с просьбой поделиться информацией о руководстве и источниках финансирования "ДНР", в частности о генерале ФСБ Владимире Ивановиче, который мог быть причастен к руководству пророссийскими силами в конфликте на востоке Украины.

Один из террористов "ДНР" в разговоре со своим командиром сообщил, что "прибудут люди с полномочиями от Шойгу". Также из расшифровки телефонных разговоров стало известно, что ФСБ и ГРУ были причастны к управлению "ДНР". 

"Один из свидетелей заявил, что лидеры "ДНР" регулярно ездили в Москву, чтобы проконсультироваться со своими контактными лицами в ФСБ и ГРУ", - говорится в заключении. 

Напомним, парламент Нидерландов проголосовал за расследование "роли Украины" в катастрофе MH-17. Ходатайство по поводу расследования того факта, что Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом, подала Христианско-демократическая партия.

Пассажирский "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Этот район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Из расследования следует, что "Бук" был доставлен в Украину из России, а после того, как его использовали для атаки на авиалайнер рейса МН-17, он снова вернулся на территорию РФ.

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