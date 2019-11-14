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"Минера" киевского метро приговорили к шести годам лишения воли

Ранее он уже был осужден за аналогичное преступление. 

"Минера" киевского метро приговорили к шести годам лишения воли
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве суд приговорил к шести годам лишения воли мужчину, который совершил ложное сообщение о минировании станции метро "Гидропарк". Ранее он уже отбывал наказание за аналогичное преступление.

В июле 2018 года он позвонил в полицию и сообщил о подготовке взрыва. Результаты проверки никаких опасных веществ и предметов на станции не показали, сообщили на странице столичной прокуратуры в Facebook

"После установления личности "минера" выяснилось, что он раньше был судим за такое же преступление. Приговором Дарницкого суда с учетом позиции прокурора, злоумышленник признан виновным в заведомо ложном сообщении о взрыве, совершенным повторно. Ему назначено окончательное наказание в виде шести лет лишения воли", - подытожили в прокуратуре.

Напомним, Алексею Белько, который угрожал взорвать Мост Метро в Киеве, продлили срок содержания под стражей на два месяца, до 12 января 2020 года.

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