Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю
Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю
Настоящий захват Молдовы
Настоящий захват Молдовы
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли
Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли
"Слуга народа" Скороход обвинила власть в репрессиях
"Слуга народа" Скороход обвинила власть в репрессиях
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киевской области поезд снес легковушку, выехавшую на переезд на красный свет

Женщина - водитель госпитализирована с многочисленными травмами.

В Киевской области локомотив поезда сообщением Казатин-Жашков под управлением 53-летнего машиниста столкнулся с автомобилем 35-летней жительницы Фастова.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба местной полиции.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Предварительно установлено, что женщина выехала на регулируемый железнодорожный переезд на красный свет. В результате ДТП автомобиль и локомотив получили механические повреждения.

Потерпевшая жива, но получила серьезные травмы. С политравмой, многочисленными ушибами, переломом ребер и открытой черепно-мозговой травмой она доставлена в реанимацию. Из-за аварии задержки в движении поездов не было.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.291 (нарушение действующих на транспорте правил).

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Напомним, ранее на трассе "Одесса-Измаил" грузовик врезался в поезд.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также