Возле села Медяница Иршавского района Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека, еще пятеро госпитализированы с травмами.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Авария произошла около 17:40 среды, 13 ноября, на автодороге Мукачево-Рогатин. Автомобиль Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с Fiat Scudo. По предварительной информации, водитель Audi не справился с управлением.

Жертвами ДТП стали 41-летний водитель Audi и его 32-летний пассажир - жители села Дерцен Мукачевского района. Они погибли на месте. Их 25-летний односельчанин, который также находился в салоне автомобиля, с травмами попал в больницу. 37-летнего водителя и трех пассажиров автомобиля Fiat Scudo, среди которых малолетний ребенок, также госпитализировали в Иршавскую больницу. Все они - жители Виноградовщины.

Фото: dsns.gov.ua

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее виновник ДТП с пятью погибшими в Ровенской области получил семь лет колонии.