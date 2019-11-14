Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю
Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю
Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли
Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
Коломойский выступил за улучшение отношений России и Украины
Коломойский выступил за улучшение отношений России и Украины
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
Настоящий захват Молдовы
Настоящий захват Молдовы
НАТО придется покупать памперсы из-за российских танков, - Коломойский
НАТО придется покупать памперсы из-за российских танков, - Коломойский
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В ДТП с двумя легковушками на Закарпатье погибли два человека, пятеро пострадали

Авария произошла в среду вечером на автодороге Мукачево-Рогатин.

Возле села Медяница Иршавского района Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека, еще пятеро госпитализированы с травмами.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Авария произошла около 17:40 среды, 13 ноября, на автодороге Мукачево-Рогатин. Автомобиль Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с Fiat Scudo. По предварительной информации, водитель Audi не справился с управлением.

Жертвами ДТП стали 41-летний водитель Audi и его 32-летний пассажир - жители села Дерцен Мукачевского района. Они погибли на месте. Их 25-летний односельчанин, который также находился в салоне автомобиля, с травмами попал в больницу. 37-летнего водителя и трех пассажиров автомобиля Fiat Scudo, среди которых малолетний ребенок, также госпитализировали в Иршавскую больницу. Все они - жители Виноградовщины.

Фото: dsns.gov.ua

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее виновник ДТП с пятью погибшими в Ровенской области получил семь лет колонии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также