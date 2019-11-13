С начала суток боевики девять раз открывали огонь на Донбассе

С начала суток российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Отмечается, что восемь обстрелов произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Хутора Вильного - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Луганского и дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза в районе Зайцево- из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Орехово - из стрелкового оружия и подствольных гранатометов; неподалеку Новотошковского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группирровки "Восток" боевики из автоматических гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по позициям ВСУ у Лебединского.

"Потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - сообщили в штабе.

Также отмечается, что на участке разведения №1 (Станица Луганская) проводились работы по демонтажу лестницы в районе девятого опоры моста с правой стороны, ведутся сварочные работы по формированию водоотводной системы. Кроме того, идет подготовка по установке перил. На участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 продолжаются мероприятия по синхронному демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Работает инженерная группа и 5 пиротехников ГосЧС.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, начался процесс технического обследования, разминирования дорог и обочин и очистки местности загрязненной взрывоопасными предметами.

Напомним, ранее, 12 ноября, во время взрыва в зоне ООС пострадали двое военных 128-й бригады.