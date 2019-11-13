Погода в Киеве побила очередной температурный рекорд

Ночь на 13 ноября стала самой теплой за 139 лет.

В Киеве ночь на 13 ноября стала самой теплой за 139 лет наблюдений. Это стало уже пятым температурным рекордом ноября для столицы.



Так, этой ночью температура не опустилась ниже +9,2 градусов по Цельсию, сообщили на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 градуса", - добавили в обсерватории.

Напомним, что в Киеве во время октябрьского "бабьего лета" синоптики зафиксировали четыре температурных рекорда. Температура воздуха составляла +11,1 градуса, что выше климатической нормы на 3 градуса. Исходя из этого, в 2019 году октябрь стал седьмым самым теплым месяцем с 1881 года.