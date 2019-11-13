Сторонники Брексит победили. Расследование о российском вмешательстве нивелировано
Сторонники Брексит победили. Расследование о российском вмешательстве нивелировано
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
Смолий прервал заграничную командировку после задержаний банкиров НАБУ
Смолий прервал заграничную командировку после задержаний банкиров НАБУ
ГлавнаяОбществоЖизнь

Погода в Киеве побила очередной температурный рекорд

Ночь на 13 ноября стала самой теплой за 139 лет. 

Погода в Киеве побила очередной температурный рекорд

В Киеве ночь на 13 ноября стала самой теплой за 139 лет наблюдений. Это стало уже пятым температурным рекордом ноября для столицы.

Так, этой ночью температура не опустилась ниже +9,2 градусов по Цельсию, сообщили на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 градуса", - добавили в обсерватории.

Напомним, что в Киеве во время октябрьского "бабьего лета" синоптики зафиксировали четыре температурных рекорда. Температура воздуха составляла +11,1 градуса, что выше климатической нормы на 3 градуса. Исходя из этого, в 2019 году октябрь стал седьмым самым теплым месяцем с 1881 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также