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КГГА проведет инвентаризацию "хрущевок"

В столице непригодным для проживания или аварийным является 9 млн квадратных метров жилого фонда.

КГГА проведет инвентаризацию "хрущевок"
Хрущевки на Нивках
Фото: smartclever.com.ua

На заседании Киевсовета 12 ноября, депутаты приняли решение о проведении инвентаризации устаревшего жилого фонда столицы. Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

По состоянию на 2018 год, по ориентировочным подсчетам Минрегиона, в Киеве находится более 3 тыс. домов, относящихся к так называемому "устаревшего жилому фонду".

"Вместе с тем, ориентировочно в Киеве непригодным для проживания или аварийным является 9 млн квадратных метров такого жилья, то есть шестая часть домов. Основную массу объектов устаревшего жилого фонда составляют так называемые "хрущевки", срок эксплуатации которых однозначно совпадение", - отметила депутат Киевсовета Ольга Белецкая.

Предполагается, КГГА в течение двух месяцев должна провести соответствующую инвентаризацию. Это необходимо для прозрачного и эффективного процесса реконструкции или реновации устаревшего жилищного фонда столицы.

Напомним, в четырех районах столицы наименованы 40 улиц. Теперь в Киеве есть улицы Амины Окуевой, Соломии Павлычко, Нила Хасевича и переулок Маруси Чурай.

Кроме того, комиссия Киевсовета одобрила переименование проспекта Комарова в честь Любомира Гузара.

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