Виновник ДТП с пятью погибшми в Ровенской области получил семь лет колонии

Сарненский районный суд вынес приговор 22-летнему местному жителю - виновнику ДТП, в результате которого пять человек погибли и шестеро получили травмы.

Об этом информирует пресс-служба ГУНП в Ровенской области.

Согласно сообщению, инцидент случился 25 июня 2018 года на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин", вблизи села Орловка. Водитель автомобиля Mercedes-Benz с иностранной регистрацией, выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с маршрутным такси сообщением "Киев-Ковель".

От удара маршрутку отбросило на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком, которым управлял 57-летний житель Ровно.

В результате ДТП трое человек из микроавтобуса Mercedes-Benz погибли на месте происшествия: 51-летняя жительница Полтавской области, 30-летний житель Киевской области и водитель маршрутки 62-летний житель Ковеля. Еще один водитель микроавтобуса, 36-летний житель Волынской области, от полученных травм скончался в Сарненской центральной районной больнице.

Кроме этого, с травмами различной степени тяжести в больницу госпитализировали еще семерых пассажиров из Волынской, Киевской, Кировоградской областей, Харькова, Светловодска и Ровно, в возрасте от 19 до 57 лет, среди которых и водитель грузовика. Одного из пассажиров после оказания помощи отпустили. Еще двое находились в тяжелом состоянии. Несмотря на принятые реанимационные меры и соответствующее лечение, 30-летнего жителя Светловодска спасти не удалось, через несколько дней мужчина умер.

20-летнего водителя легковушки, который по результатам медицинского освидетельствования был трезв, полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). Во время проведения досудебного расследования подозреваемый находился под стражей.

Во время судебных заседаний обвиняемый свою вину признал частично и содействовал следствию. Суд вынес ему приговор в виде лишения свободы сроком семь лет (санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет колонии).