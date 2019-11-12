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На Донбассе подорвались двое украинских военных

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе подорвались двое украинских военных
Фото: Макс Левин

Два военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В вечерней сводке говорится, что с начала суток на Донбассе поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования совершили 5 обстрелов.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": возле хутора Вильного и неподалеку от Пивденного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил: возле Песков; неподалеку Верхнеторецкого и вблизи Марьинки.

Как сообщалось, накануне российско-оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов был ранен украинский военнослужащий.

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