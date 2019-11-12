15 ноября состоится день солидарности со Станиславом Асеевым

15 ноября в 19.00 в креативном пространстве IZONE состоится правозащитная художественная акция "#FreeAseyev. День солидарности со Станиславом Асеевым ". Об этом сообщается на фейсбуке события.

Отмечается, что день для акции было выбрано не случайно, поскольку именно 15 ноября с конца 1980-х годов отмечают День заключенного писателя или день пустых стульев (Empty Chair Day).

Пустые стулья на правозащитных акциях в этот день символизируют авторов, которые перебывают в заключении, исчезли, либо их преследуют.

Такие акции призваны привлечь внимание к делам заключенных писателей и журналистов, а также призвать к их освобождению.

Напомним, 22 октября 2019 года боевики террористической группировки «ДНР» приговорили к 15 годам лишения свободы украинского журналиста, автора колонок для проекта «Радио Свобода Донбас.Реалии» Станислава Асеева. Журналист находился в заключении террористов с 2017 года.