Мини революция в Боливии. Что после Моралеса?

В воскресенье президент Боливии Эво Моралес, известный своими левыми взглядами и популистскими решениями, объявил о своей отставке . А сегодня стало известно, что он покинул страну и поселился в Мексике , которая предоставила ему политическое убежище. Страну временно возглавила Жанин Аньес.

Пост президента Боливии Моралес занимал бессменно с 2006 года, то есть почти 14 лет - более, чем какой-либо другой лидер в современной истории Латинской Америки.

В телевизионном обращении к нации он аргументировал свое решение следующими словами: «Я ухожу в отставку, чтобы моим братьям не угрожали», - и назвал происходящие в стране события "гражданским переворотом".

На самом деле, отставка Эво Моралеса, его вице-президента Альваро Гарсия Линера, а также председателя Национального собрания Виктора Борда стала следствием отказа командования Вооруженных сил и полиции подавить силовыми методами массовые протесты, захлестнувшие страну в последние месяцы.

Ранее Командующий Вооруженными силами генерал Уильямс Калиман и начальник полиции Юри Кальдерон выступили с отдельными заявлениями, потребовав отставки президента. Они сразу обозначили: всё это делается для того, чтобы "стабильность и мир могли вернуться в страну". При этом сейчас отряды военных и полиции для патрулирования улиц и борьбы с вандалами. При этом протестуют уже сторонники Моралеса.

Фото: EPA/UPG Боливийцы празднуют отставку президента Эво Моралеса в Ла-Пасе, Боливия, 10 ноября 2019.

Нужно наполнить, что Эво Моралес был переизбран на четвертый срок совсем недавно - 20 октября текущего года, однако подозрения в грубой фальсификации выборов стали той каплей, которая переполнила чашу терпения в стране, уже давно переживающей глубокий социальный и политический кризис.

На прошедших в прошлом месяце выборах Эво Моралес обошел своего соперника Карлоса Месу с разницей в десять процентов и, таким образом, уже в первом туре обеспечил свое "переизбрание" на новый срок.

Однако подсчет голосов был, без каких-либо видимых причин, прерван и не проводился в течении почти целого дня, что вызвало обвинения в мошенничестве и, как следствие, волну митингов, забастовок, а также блокирование участниками протестов основных транспортных магистралей.

Буквально за несколько часов до своей отставки, Эво Моралес объявил о проведении новых выборов, как того потребовала Организация американских государств (ОАГ), ранее заподозрившая боливийские власти в фальсификации результатов голосования. Соединенные Штаты и Европейский Союз незамедлительно поддержали инициативу проведения новых президентских выборов в Боливии. Сейчас же, после свержения Моралеса, президент Трамп заявил о победе демократии в Боливии.

Фото: EPA/UPG Президент Боливии Эво Моралес выступает с заявлением в Эль-Альто, Боливия, 10 ноября 2019.

Важно отметить, что после «добровольной» отставки Моралеса, об аналогичном решении заявила Председатель Верховного избирательного суда (аналог нашей ЦИК) Мария Эугения Чоке Киспе, которая также дала свое согласие на то, чтобы ее деятельность на этом посту стала предметом отдельного расследования, требование о проведении которого содержится в докладе ОАГ.

В этой связи, Прокурор Боливии уже объявил, что будет преследовать в судебном порядке членов Верховного избирательного суда за «очень серьезные» нарушения, выявленные наблюдателями ОАГ, которые могут быть квалифицированы как «уголовно наказуемые ошибки и нарушения избирательного законодательства при подсчете официальных результатов голосования».

Тем временем уже стало известно, что второй заместитель председателя сената Жанин Аньес временно возглавила Боливию. Она заняла пост в связи с тем, что топовые чиновники, имеющие по закону право взять временную президентскую власть в свои руки, от этой власти попросту отказались. Дальше, как сама акцентировала Аньес, - страну ожидают очередные президентские выборы. О ней мало что известно, кроме того, что та поддержала оппозиционный протест, а до этого долгое время была вторым вице-президентом боливийского Сената.

Фото: EPA/UPG

Что ж, посмотрим, будет ли нарастать нестабильность в Боливии и сможет ли Моралес влиять на политические процессы в стране из Мексики. Или же всё закончится переменой власти и сменой элит, которые не факт, что станут на истинно демократические рельсы.