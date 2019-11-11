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Российский МИД считает инициативы Зеленского "миролюбивыми", но ему мешают "неонацисты"

По мнению Лаврова, такие "тенденции" есть и в Европе.

Российский МИД считает инициативы Зеленского "миролюбивыми", но ему мешают "неонацисты"
Фото: EPA/UPG

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новая украинская власть внедряет "миролюбивые инициативы", но ей мешают украинские "неонацисты".

Об этом он сказал, выступая в Ереване перед выпускниками Дипломатической школы и студентами вузов, передает ТАСС

"Ведущие европейские державы пошли на поводу у тех, кто захватил незаконно власть, и кто последовательно поощряет и закрывает глаза на продолжающийся рост неонацизма на Украине… В Европе тоже такие тенденции есть", - заявил он.

По слова главы российского МИДа, "неонацисты" сегодня "в грош не ставят любые миролюбивые инициативы новой украинской власти".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в срыве разведения сил на Донбассе виноваты украинские националисты, а президент Владимир Зеленский не может на них повлиять.

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