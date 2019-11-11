SpaceX сегодня запустит еще 60 спутников для проекта Starlink

Сегодня, 11 ноября компания SpaceX запустит на низкую околоземную орбиту ракету Falcon 9 с 60-ю мини-спутниками для интернет-проекта Starlink. Об этом компания сообщила у себя в твиттере.

"Завтра (11 ноября) команда собирается запустить 60 спутников Starlink - самую тяжелую полезную нагрузку на сегодня...», - сказано в сообщении.

Это уже вторая поставка интернет-спутников на земную орбиту и первый в истории пуск одной и той же первой ступени ракеты-носителя четвертый раз подряд. Запуск запланирован на 16:56 дня по киевскому времени со стартовой площадки SLC-40 на мысе Канаверал, в штате Флорида.

Напомним, пуск первой партии спутников для интернет-проекта Starlink состоялся в мае этого года. После этого, сообщалось, что компания потеряла контакт с тремя спутниками, в течении года они должны упасть на землю.

Спутники Starlink являются первыми из планируемых 12 тысяч космических аппаратов этого типа для создания полномасштабной сети, которая должна обеспечить глобальное интернет-покрытие. Илон Маск планирует покрыть весь земной шар спутниковым интернетом до конца 2020 года.