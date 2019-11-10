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Иран на треть увеличил разведанные запасы нефти

Новое нефтяное месторождение на 50 млрд баррелей открыто на юге страны.

Иран на треть увеличил разведанные запасы нефти
Фото: susanin.udm.ru

Национальное управление по разведке иранской нефтяной компании обнаружило месторождение нефти, запасы которого оцениваются в более чем 50 миллиардов баррелей.

Об этом 10 ноября заявил президент Ирана Хасан Рухани, передает FARS.

"Я сообщаю Белому дому, что за те дни, когда вы ввели санкции в отношении экспорта иранской нефти, рабочие и инженеры страны обнаружили 53 миллиарда баррелей имеющихся запасов нефти", - добавил Рухани.

По словам Рухани, обнаруженное месторождение расположено в богатой нефтью провинции Ирана Хузестан на площади 24 тысяч квадратных километров.

"Объявление президента Рухани означает, что доказанные запасы нефти Ирана будут увеличены на треть. В настоящее время Иран утверждает, что у него есть около 150 миллиардов баррелей доказанных запасов сырой нефти", - отмечает издание.

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