В Польше по запросу России задержали заместителя главы "УНА-УНСО"
В Польше по запросу России задержали заместителя главы "УНА-УНСО"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Возможность прохода
Возможность прохода
Известный в РФ историк убил и расчленил свою студентку
Известный в РФ историк убил и расчленил свою студентку
Зеленский поручил написать закон со стандартами новостей, но в Кабмине назвали это недоразумением (обновлено)
Зеленский поручил написать закон со стандартами новостей, но в Кабмине назвали это недоразумением (обновлено)
Пятимесячная карьера Бухарева при Зеленском закончилась увольнением с военной службы
Пятимесячная карьера Бухарева при Зеленском закончилась увольнением с военной службы
Богдан: до 1917 года в Украине было 70 млн человек
Богдан: до 1917 года в Украине было 70 млн человек
Фанаты клуба Реброва с нацистской символикой напали на болельщиков московского ЦСКА
Фанаты клуба Реброва с нацистской символикой напали на болельщиков московского ЦСКА
ГлавнаяМир

В Алабаме недовольный мужчина пырнул ножом "малыша Трампа"

Американского президента встретили овациями на местном стадионе.

В Алабаме недовольный мужчина пырнул ножом "малыша Трампа"
Фото: twitter.com/Nic_Gulas

В городе Таскалуса, штат Алабама, недовольный мужчина проткнул ножом воздушный шар в виде "малыша Трампа".

"Какой-то мужик подбежал к шару, всунул нож и начал убегать. Рядом находились полицейские, и они задержали его вместе с ждавшим водителем", - рассказал организатор акции с "малышом Трампом" Ник Гулес.

Как сообщает CNN, это произошло в субботу в 14:30 по местному времени (21:30 по Киеву) перед началом футбольного матча между студенческими командами Alabama Crimson Tide и LSU Tigers, который посетил президент США. Как отмечает издание, зрители на стадионе встретили Трампа громкими овациями.

Напомним, что воздушный шар с Трампом-младенцем стал известен как символ протеста против президента США в июле 2018 года. Тогда он был запущен активистами, выступавшими против визита Трампа в Лондоне.

"Малыш Трамп" в Таскалусе - шестиметровая копия, которую заказали специально к приезду Трампа в Алабаму. Деньги собрали краудфандингом, за два дня организаторам перечислили 7882 доллара при необходимых 4000.

В 2016 году в Алабаме за Трампа проголосовали более 62% избирателей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также