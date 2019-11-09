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Известный в РФ историк убил и расчленил свою студентку

Соколова вытащили из реки, когда он пытался утопить части ее тела.

Известный в РФ историк убил и расчленил свою студентку
Олег Соколов
Фото: ru.wikipedia.org

В Санкт-Петербурге задержали известного в России историка, доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, который подозревается в жестоком убийстве. Об этом сообщили в городском управлении СКР, пишет "Интерфакс".

"Утром  9 ноября напротив одного из домов по набережной реки Мойка из воды был извлечен мужчина 1956 года рождения. Он был в состоянии алкогольного опьянения, а в его рюкзаке оказались две отчлененные женские руки, а также травматический пистолет. Мужчину отправили в больницу с переохлаждением", - говорится на сайте Следкома РФ. 

В квартире ученого провели обыск и нашли обезглавленное женское тело и пилу. После этого Соколов признался в убийстве девушки. 

По данным "Интерфакса", жертвой убийства стала бывшая студентка Соколова, с которой он сожительствовал. По словам анонимного информированного источника агентства, девушка была 1995 года рождения.

Олег Соколов - доцент кафедры истории Нового и новейшего времени истфака СПбГУ, кандидат исторических наук. Он преподавал также в парижском университете Сорбонна. По информации СМИ, доцент СПбГУ Олег Соколов является "одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России", награжден французским орденом Почетного легиона.

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