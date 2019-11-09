Миллиардер Блумберг стал претендентом на пост президента США

Бывший мэр Нью-Йорка и бизнесмен Майкл Блумберг в пятницу, 8 ноября, вошел в потенциальное число участников президентской гонки 2020 года от Демократической партии США.

Официально он пока не заявил о своем выдвижении, но направил документы для регистрации в качестве кандидата на праймериз в штате Алабама незадолго до истечения крайнего срока подачи, передает Bloomberg.

Первичные выборы в Алабаме назначены на 3 марта 2020 года. На них будут выбраны 52 делегата на Национальный съезд Демократической партии, на котором будет названо имя соперника Дональда Трампа на президентских выборах.

Блумберг с 2002 до 2013 года занимал должность мэра Нью-Йорка. Он также известен как филантроп и основатель одноименного агентства финансовых новостей Bloomberg. Миллиардер занимает девятую строчку в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Согласно последним оценкам, его состояние превышает 52 млрд долларов.

В 2016 году он отказался баллотироваться в президенты, поскольку "не хотел, чтобы его участие привело к победе Дональда Трампа или Теда Круза".

На данный момент среди членов Демократической партии в президентской гонке участвуют 17 политиков, не считая Блумберга. В их числе - сенатор от штата Берни Сандерс и бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Действующий мэр Нью-Йорка Билл де Блазио изначально заявил о намерении баллотироваться на пост главы государства, однако в сентябре отказался от участия в гонке.

Действующий глава государства Дональд Трамп также намерен участвовать в борьбе за Белый дом. Помимо Трампа, на пост президента страны от Республиканской партии претендуют экс-губернатор штата Южная Каролина Марк Сэнфорд, бывший губернатор Массачусетса Уильям Уэлд и экс-конгрессмен Уильям Джозеф Уолш.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.