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Северная Корея назвала премьера Японии "идиотом и злодеем"

Синдзо Абэ осудил очередные запуски северокорейских ракет в направлении Японского моря.

Северная Корея назвала премьера Японии "идиотом и злодеем"
Синдзо Абэ
Фото: EPA/UPG

Северная Корея назвала премьер-министра Японии Синдзо Абэ "идиотом и злодеем", который не должен даже мечтать ступить в Пхеньян, в ответ на его критику очередных запусков северокорейских ракет в направлении Японского моря.

Об этом сообщает Reuters.

В ходе Восточно-Азиатского саммита Абэ осудил запуск "сверхбольших реактивных пусковых установок", но выразил готовность встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном "без каких-либо условий", чтобы решить проблему с похищениями граждан Японии.

"Абэ - идиот и злодей, поскольку он суетится, как будто ядерная бомба была сброшена на землю Японии", - сказал посол КНДР по нормализации отношений с Токио Сон Иль Хо.

В 2002 году Северная Корея признала, что ее агенты похитили 13 японцев с 1960-х по 1980-е годы. Япония заявляет, что 17 ее граждан были похищены, и только пятеро из них вернулись на родину.

Бывший премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми посетил Пхеньян в2002 году и встретился с отцом нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Иром. Именно в ходе этого исторического визита северокорейский лидер признал факт похищения японцев и принес свои извинения за "отвратительные поступки" спецслужб.

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