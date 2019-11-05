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В Южной Корее заявили, что Ким Чен Ын намерен до конца года снова встретиться с Трампом

Об этом сообщили депутаты парламента Южной Кореи со ссылкой на разведку.

В Южной Корее заявили, что Ким Чен Ын намерен до конца года снова встретиться с Трампом
Фото: EPA/UPG

Вероятно, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын намерен еще раз встретиться с президентом США Дональдом Трампом до конца этого года. Об этом сообщает агентство Yonhap, со ссылкой на сведения депутата парламента Южной Кореи Кима Мин Ки.

“Разведка Южной Кореи считает, что Ким нацелился на еще один саммит (с Трампом) в декабре”, - отметил он.

Еще один депутат Ли Он Чжэ отметил, что возможно, Ким Чен Ын принял такое решение после консультаций между представителями Вашингтона и Пхеньяна, которые состоялись в начале октября в Швеции.

Напомним, с июня прошлого года лидеры КНДР и США встречались трижды, для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова, однако существенных результатов в переговорах достичь не удалось.

Последняя встреча Дональда Трампа и Чим Чен Ына состоялась в демилитаризованной зоне Корейского полуострова в июне 2019 года. Во время встречи, северокорейский лидер пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился сделать это и назвал предложение "большой честью". Таким образом лидер США стал первым в истории действующим главой американского государства, попавшим на территорию Северной Кореи.

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