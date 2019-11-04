​Информатор по делу об импичменте Трампа готов дать письменные показания

Такая форма позволит и в дальнейшем сохранить в тайне его личность.

Информатор, который рассказал подробности разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, готов письменно ответить на вопросы конгрессменов-республиканцев.

Об этом заявил адвокат анонимного осведомителя Марк Заид, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что такая форма и далее позволит сохранить в тайне личность информатора. В то же время, глава комитета Палаты представителей по надзору и правительственной реформе Джим Джордан выступил против письменных показаний, так как тогда не получится провести перекрестный допрос. Джордан также предположил, что осведомитель может быть связан с Демократической партией и что его адвокат пытается это скрыть.

Как отметила член спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Джеки Шпейер, стенограммы показаний свидетелей в рамках процедуры импичмента Трампа могут быть опубликованы в ближайшие пять дней. По ее словам, эти документы "многое расскажут американскому народу".

На этой неделе запланирован еще один важный раунд показаний, но несколько свидетелей собираются проигнорировать его. Так, от дачи показаний отказываются три представителя Белого дома. На 4 ноября также запланирован опрос юриста Белого дома Джона Эйзенберга. К нему с официальной жалобой дважды обратился сотрудник Совета по национальной безопасности и эксперт по Украине и России Александр Виндман, который лично присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским. Виндман ранее стал первым действующим сотрудником Белого дома, нарушившим распоряжение Трампа не давать показания на эту тему в Конгрессе.

Напомним, демократы в Конгрессе США продолжают расследование о возможном злоупотреблении властью со стороны президента Трампа, подозревая, что он пытался использовать иностранное правительство для того, чтобы повлиять на исход президентских выборов 2020 года. Поводом стал телефонный разговор Трампа с Зеленским.

Президента США подозревают в том, что во время беседы он пытался вынудить Киев начать расследование против его соперника на президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. Зеленский говорит, что давления на него не было.

31 октября Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте, Трамп называл это "величайшей охотой на ведьм".