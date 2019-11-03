США почти вдвое снизили число беженцев, которых смогут принять в 2020 году

Поезд с мигранты из Центральной Америки, которые направляются в США, Тихуана, Мексика.

Президент США Дональд Трамп принял решение, согласно которому в 2020 финансовом году в Соединенные Штаты смогут переселиться не более 18 тысяч беженцев. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в субботу, 2 ноября, передает DW.

В 2019 финансовом году США согласились принять на постоянной основе до 30 тысяч беженцев. Предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама в 2017 году был готов принять более 100 тысяч беженцев.

Администрация Трампа принимает внешнеполитические решения, "основываясь на реальности, а не на пожеланиях", указал Помпео.

Он отметил, что миграционная система США находится под сильным давлением из-за гуманитарного кризиса на границе с Мексикой, через которую в США ежемесячно пытаются перебраться на жительство тысячи людей. Помпео добавил, что, прежде чем США смогут принимать более значительное число беженцев, этот кризис необходимо взять под контроль.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило обеспокоенность решением Вашингтона. Ограничение числа принимаемых мигрантов до 18 тысяч человек означает, что тысячи самых уязвимых беженцев будут вынуждены жить в условиях высокого риска, предупредили в управлении.

В УВКБ также указали на то, что снижение числа принимаемых в США беженцев посылает другим странам "контрпродуктивный сигнал".

Отметим, Трамп декларирует ограничение иммиграции в США как одну из главных целей своей администрации. Ранее сообщалось, что Трамп запретил въезд иностранцам, неспособным оплатить медицинские расходы.