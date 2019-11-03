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В Шотландии прошла многотысячная демонстрация за независимость от Великобритании

На акции впервые присутствовала глава шотландского правительства Никола Стерджен.

В Шотландии прошла многотысячная демонстрация за независимость от Великобритании
Фото: EPA/UPG
В Шотландии прошла многотысячная демонстрация за независимость от Великобритании

В шотландском городе Глазго в субботу, 2 ноября, прошла демонстрация за независимость от Великобритании, передает DW.

По подсчетам организаторов, в акции участвовали около 20 тысяч человек. 

В числе демонстрантов была и руководитель правительства Шотландии Никола Стерджен, впервые за несколько лет вышедшая на подобную акцию.

Никола Стерджен
Фото: EPA/UPG
Никола Стерджен

Она предупредила протестующих, что возможная победа Консервативной партии и британского премьера Бориса Джонсона во время будущих парламентских выборов будет означать, что "Шотландия будет против своей воли вырванная из семьи европейских стран".

"Гораздо лучшая альтернатива в том, чтобы взять будущее в свои руки и стать независимым государством", - заявила глава шотландского правительства.

Также на сайте Национальной партии Шотландии Стерджен написала перед началом митинга следующее: "Независимая Шотландия ближе, чем когда-либо. Это действительно в пределах досягаемости".

В 2014 году на референдуме 55 процентов участников голосования высказались против независимости региона Шотландии.

На голосовании о выходе Британии из Евросоюза 62 процента шотландцев проголосовали за дальнейшее членство страны в ЕС. Это дает основание шотландским националистам утверждать, что необходим еще один референдум о независимости Шотландии, которая хочет оставаться в ЕС.

Ранее лидер шотландского правительства заявила, что до католического Рождества обратится к британскому правительству с требованием дать разрешение на проведение референдума о независимости Шотландии.

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